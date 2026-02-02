Pinnacle Bank stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Pinnacle Bank hat am 30.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Pinnacle Bank 0,570 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,53 Prozent auf 12,4 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,910 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 6,08 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 50,63 Millionen USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 53,91 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at