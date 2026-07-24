Pinnacle Financial Aktie
WKN DE: A4243Q / ISIN: US72346E1010
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24.07.2026 21:11:01
Pinnacle Financial Founder Buys $1 Million Worth of Shares. What Does This Mean for Investors?
Robert A. McCabe, Jr., the Chief Banking Officer of Pinnacle Financial Partners, Inc. (NYSE:PNFP), executed a direct purchase of 10,013 shares on July 24, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($99.90); post-transaction value based on McCabe’s purchase price.Pinnacle Financial Partners is a significant regional bank holding company with $15.1 billion in market capitalization and $4.9 billion in trailing twelve-month (TTM) revenue, operating through its subsidiary Pinnacle Bank to deliver integrated banking solutions across the United States. The company maintains a diversified business model centered on traditional net interest income generation combined with fee-based revenue streams, positioning it competitively within the regional banking sector. With 8,389 employees and a strong capital base, Pinnacle demonstrates scale and operational depth in serving commercial and retail customers across its geographic footprint.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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