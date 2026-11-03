Pinnacle West Capital Aktie
WKN: 853915 / ISIN: US7234841010
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03.11.2026 14:41:40
Pinnacle West Capital Corp. Reveals Increase In Q3 Profit
(RTTNews) - Pinnacle West Capital Corp. (PNW) reported earnings for its third quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line totaled $434.24 million, or $3.49 per share. This compares with $413.21 million, or $3.39 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 8.4% to $1.972 billion from $1.820 billion last year.
Pinnacle West Capital Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $434.24 Mln. vs. $413.21 Mln. last year. -EPS: $3.49 vs. $3.39 last year. -Revenue: $1.972 Bln vs. $1.820 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 5.05 To $ 5.25
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