Pinnacle West Capital Corp. Reveals Increase In Q3 Profit

(RTTNews) - Pinnacle West Capital Corp. (PNW) reported earnings for its third quarter that Increased, from the same period last year

The company's bottom line totaled $434.24 million, or $3.49 per share. This compares with $413.21 million, or $3.39 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 8.4% to $1.972 billion from $1.820 billion last year.

Pinnacle West Capital Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $434.24 Mln. vs. $413.21 Mln. last year. -EPS: $3.49 vs. $3.39 last year. -Revenue: $1.972 Bln vs. $1.820 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 5.05 To $ 5.25