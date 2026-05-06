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06.05.2026 06:31:29
Pinnacle West Capital präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Pinnacle West Capital äußerte sich am 04.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 0,27 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Pinnacle West Capital -0,040 USD je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite hat Pinnacle West Capital im vergangenen Quartal 1,15 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pinnacle West Capital 1,03 Milliarden USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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