Pinnacle West Capital: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Pinnacle West Capital präsentierte am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 3,49 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Pinnacle West Capital noch ein Gewinn pro Aktie von 3,39 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Pinnacle West Capital mit einem Umsatz von insgesamt 1,97 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,82 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 8,35 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at