Pinnacle West Capital stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Pinnacle West Capital hat am 03.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 3,39 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Pinnacle West Capital noch ein Gewinn pro Aktie von 3,37 USD in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,94 Prozent auf 1,82 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,77 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at