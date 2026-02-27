Pinnacle West Capital verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Pinnacle West Capital hat am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 USD. Im Vorjahresviertel hatte Pinnacle West Capital -0,060 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,13 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,10 Milliarden USD in den Büchern standen.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,056 USD erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 1,19 Milliarden USD belaufen hatte.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 5,05 USD beziffert, während im Vorjahr 5,24 USD je Aktie in den Büchern standen.

Pinnacle West Capital hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 5,34 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 5,12 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 4,99 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 5,31 Milliarden USD festgelegt.

Redaktion finanzen.at