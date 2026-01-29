KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
29.01.2026 13:47:00
Pinterest: Hunderte Entlassungen sollen Ressourcen für KI freisetzen
Pinterest plant, bis zu fünfzehn Prozent der Belegschaft zu entlassen. Das soll mehr Ressourcen für die Entwicklung von KI-Funktionen und -Produkten freisetzen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
