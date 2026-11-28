Pinterest Aktie
WKN DE: A2PGMG / ISIN: US72352L1061
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28.11.2026 21:26:22
Pinterest Buyout Rumors Heat Up: There are 7 Realistic Suitors
It's been about five years since the last time we saw Pinterest (NYSE:PINS) in heavy buyout rumors.
Back then both Microsoft and PayPal got to the "name a number" stage, but neither worked out.
Let's talk about who would be realistic this time around. But first, some background...
Pinterest's stock jumped over 20% in four trading days, and the catalyst wasn't earnings, a product launch, or a bid. It was a compensation filing.
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