Pinterest Aktie
WKN DE: A2PGMG / ISIN: US72352L1061
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31.08.2026 08:27:12
Pinterest Co-Founder and Chair Benjamin Silbermann Sells Company Shares Worth $2.2 Million
Company co-founder and Chair of the Board of Directors Benjamin Silbermann disclosed a sale of 93,750 shares of Pinterest, Inc. (NYSE:PINS) in an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($23.55); post-transaction value based on August 26, 2026 market close ($23.31).Pinterest maintains a substantial scale with $4.6 billion in trailing 12-month revenue, positioning itself as a leading visual discovery platform. The company's competitive advantage derives from its sophisticated visual machine learning capabilities that enable highly personalized content discovery and recommendation, differentiating it from traditional social media platforms. Headquarters in San Francisco, Pinterest continues to expand its advertising offerings and merchant integration capabilities to drive profitability and user engagement.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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