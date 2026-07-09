Pinterest Aktie
WKN DE: A2PGMG / ISIN: US72352L1061
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10.07.2026 00:15:51
Pinterest Co-Founder Sells $2.1 Million in Stock With Shares Down 37%
Benjamin Silbermann, a director at Pinterest, Inc. (NYSE:PINS), reported a sale of 93,750 shares of Class A Common Stock on July 7, 2026 and July 8, 2026, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($22.43); post-transaction value based on July 08, 2026 market close ($22.53).Pinterest operates as a leading visual discovery platform with a global reach, leveraging sophisticated machine learning algorithms to deliver personalized content recommendations across diverse categories including home design, fashion, culinary, and DIY projects. The company has established a defensible competitive position through its proprietary visual search technology, engaged user community, and established advertiser relationships. With 4,778 employees and a market capitalization of $15.1 billion, Pinterest continues to scale its advertising platform while expanding commerce integration capabilities to drive monetization across its user base.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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