Pinterest Aktie

Pinterest für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PGMG / ISIN: US72352L1061

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17.09.2026 19:00:01

Pinterest Director Benjamin Silbermann Sells 93,750 Shares for $1.8 Million

Benjamin Silbermann, a Director at Pinterest, Inc. (NYSE:PINS), sold 93,750 shares of Class A Common Stock on September 15 and 16, 2026, as disclosed in a recent SEC Form 4 filing.

Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($18.93); post-transaction value based on September 16, 2026 market close ($18.65).

Pinterest operates as a leading visual discovery platform with a global footprint, serving over 5,100 employees from its San Francisco headquarters. The company's competitive positioning is anchored in proprietary visual machine learning capabilities that enable sophisticated personalization and discovery, driving engagement and advertising monetization across a platform with substantial scale and demonstrated profitability. With TTM revenue of $4.6 billion and net income of $248.9 million, Pinterest maintains a disciplined operational model while continuing to expand its advertising offerings and commerce integration capabilities.

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