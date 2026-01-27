Pinterest Aktie
WKN DE: A2PGMG / ISIN: US72352L1061
|
27.01.2026 15:57:00
Pinterest is slashing jobs and office space as it switches focus to AI roles
Pinterest’s stock drops after a disclosure that it plans to cut about 15% of its workforce, as it reallocates resources to AI-focused roles and products.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
