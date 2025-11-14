Pinterest Aktie
WKN DE: A2PGMG / ISIN: US72352L1061
|
14.11.2025 16:17:00
Pinterest Just Cratered After Earnings. Is the Stock a Buy Now?
Pinterest (NYSE: PINS) fell by 22% the day after it reported third-quarter earnings, despite most metrics moving in the right direction. In this video, I discuss the results and whether I think the stock is worth a closer look right now.*Stock prices used were the morning prices of Nov. 11, 2025. The video was published on Nov. 12, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
|
07.11.25
|Snap crackles while Pinterest pops, but both are a solid bet on AI (Financial Times)
|
05.11.25
|Pinterest mit durchwachsener Bilanz - Aktie sackt dramatisch ab (finanzen.at)
|
04.11.25
|Ausblick: Pinterest stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Pinterest stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
08.08.25
|Pinterest-Aktie tiefrot: Pinterest-Gewinn wächst - allerdings nicht so stark wie erhofft (finanzen.at)
|
07.08.25
|Ausblick: Pinterest öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: Pinterest gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Aktien in diesem Artikel
|26,62
|-0,56%
