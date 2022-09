Pinterest launcht erste Markenkampagne "Folge Deiner Inspiration" in Deutschland

Weiter zum vollständigen Artikel bei "RSS Importer"

Zu viele Dinge, gerade in der Online-Welt, lenken uns ab, lassen uns an uns selbst zweifeln und lassen uns glauben, dass wir etwas nicht tun sollten. Pinterest ist der Gegensatz dazu. Pinterest räumt die inneren Kritiker und die Hindernisse aus dem Weg, die uns davon abhalten, echte Dinge in der realen Welt zu schaffen, auszuprobieren und umzusetzen. Denn nichts bringt diese Selbstzweifel so zum Schweigen wie der einfache Akt des Tuns.