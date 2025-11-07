Pinterest mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Pinterest stellte am 04.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 24,70 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,37 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1 396,09 Milliarden ARS – ein Plus von 65,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pinterest 845,30 Milliarden ARS erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at