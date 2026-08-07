Pinterest öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Pinterest veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 16,10 ARS je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 9,84 ARS je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 44,94 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1 662,04 Milliarden ARS, während im Vorjahreszeitraum 1 146,69 Milliarden ARS ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at