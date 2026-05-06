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06.05.2026 06:31:29
Pinterest: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Pinterest hat sich am 04.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,12 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,01 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 855,0 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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