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Zahlen präsentiert 04.05.2026 22:15:00

Pinterest schlägt die Umsatz-Erwartungen - Das tut sich bei der Aktie

Pinterest schlägt die Umsatz-Erwartungen - Das tut sich bei der Aktie

Pinterest hat am Montag nach US-Börsenschluss seine Bücher geöffnet. Die Zahlen bewegten auch den Aktienkurs des Internetkonzerns.

Für Pinterest ist das erste Geschäftsquartal 2026 mit einem Verlust zu Ende gegangen. Das Ergebnis je Aktie verschlechterte sich von 0,01 US-Dollar auf minus 0,12 US-Dollar, damit verdiente Pinterest weniger als am Markt erwartet worden war. Analysten hatten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,22 US-Dollar je Aktie erwartet.

Die Erlöse entwickelten sich positiv: Nach 854,99 Millionen US-Dollar an Umsätzen vor Jahresfrist erlöste Pinterest im aktuellen Berichtsquartal 1.007,51 Millionen US-Dollar und übertraf damit die Analystenschätzungen, die im Vorfeld bei 968,12 Millionen US-Dollar gelegen hatten.

Die Pinterest-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NYSE 17,63 Prozent höher bei 24,59 Dollar.

Claudia Stephan, Thomas Zoller, Redaktion finanzen.at

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