Pinterest Aktie
WKN DE: A2PGMG / ISIN: US72352L1061
|Zahlen präsentiert
|
04.05.2026 22:15:00
Pinterest schlägt die Umsatz-Erwartungen - Das tut sich bei der Aktie
Für Pinterest ist das erste Geschäftsquartal 2026 mit einem Verlust zu Ende gegangen. Das Ergebnis je Aktie verschlechterte sich von 0,01 US-Dollar auf minus 0,12 US-Dollar, damit verdiente Pinterest weniger als am Markt erwartet worden war. Analysten hatten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,22 US-Dollar je Aktie erwartet.
Die Erlöse entwickelten sich positiv: Nach 854,99 Millionen US-Dollar an Umsätzen vor Jahresfrist erlöste Pinterest im aktuellen Berichtsquartal 1.007,51 Millionen US-Dollar und übertraf damit die Analystenschätzungen, die im Vorfeld bei 968,12 Millionen US-Dollar gelegen hatten.
Die Pinterest-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NYSE 17,63 Prozent höher bei 24,59 Dollar.
Claudia Stephan, Thomas Zoller, Redaktion finanzen.at
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