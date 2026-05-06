Pinterest stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Pinterest veröffentlichte am 04.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 24,30 ARS vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,51 ARS erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1 428,66 Milliarden ARS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 58,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Pinterest einen Umsatz von 902,47 Milliarden ARS eingefahren.

Redaktion finanzen.at