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WKN DE: A2PGMG / ISIN: US72352L1061

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04.05.2026 22:48:25

Pinterest Swings To Loss In Q1

(RTTNews) - Pinterest, Inc. (PINS) on Monday reported first-quarter results with revenue increasing from last year, though the company swung to a net loss amid higher costs.

The company posted a net loss of $73.6 million, or $0.12 per share, compared with net income of $8.9 million, or $0.01 per share, in the year-ago period.

Revenue rose to $1.01 billion from $855.0 million in the same period last year, driven by continued growth in its advertising business.

PINS is currently trading at $24.67, up $3.81 or 18.26 percent on the New York Stock Exchange.

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