Pinterest Swings To Loss In Q2, H1 Loss Widens

(RTTNews) - Pinterest, Inc. (PINS) on Tuesday reported a net loss for the second quarter and first half of 2026 despite continued revenue growth.

For the second quarter, revenue increased to $1.18 billion from $998.2 million a year earlier. Net loss was $46.7 million, compared with net income of $38.8 million in the prior-year quarter. Loss per share was $0.08, compared with earnings per share of $0.06 a year earlier.

For the first half of 2026, revenue rose to $2.19 billion from $1.85 billion in the same period last year. Net loss was $120.3 million, compared with net income of $47.7 million a year earlier. Loss per share was $0.20, compared with earnings per share of $0.07 in the prior-year period.

PINS is currently trading after hours at $23.60, down $1.98 or 7.74 percent on the New York Stock Exchange.