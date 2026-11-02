Pinterest Aktie
WKN DE: A2PGMG / ISIN: US72352L1061
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02.11.2026 21:45:22
Pinterest vs. The Trade Desk: Which Media Stock Is a Better Buy for 2027?
Can a visual discovery engine outperform a backend advertising powerhouse in your portfolio? Deciding between Pinterest (NYSE:PINS) and The Trade Desk (NASDAQ:TTD) requires looking at how digital marketing is evolving for 2027.
Pinterest operates as an ad-supported digital platform where users find inspiration, while The Trade Desk provides a self-service software solution for advertisers to buy space across the open internet. Investors compare them because both represent high-growth avenues within the digital advertising market. Understanding their financial health and competitive risks is essential for anyone choosing between these two growth stocks today.
For those considering investing in social media stocks, Pinterest offers a unique visual search and shopping destination. In its latest annual report, the company notes it sells advertising space to brands wanting to reach over 600 million monthly active users during the discovery phase. This platform focuses on advertisers in retail and consumer goods, helping them move users from inspiration to an actual purchase.
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