Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
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08.05.2026 14:30:00
Pinterest's Earnings Surge: A Short-Lived Spike or a Start of a Recovery?
Visual search platform Pinterest (NYSE: PINS) saw a nice jump in its shares after its first-quarter 2026 earnings report, in which it exceeded expectations and pointed to what should be a stronger-than-expected outlook for the second quarter. That's welcome news for anyone who's been holding on to the stock over the last five years, as it's down more than 60%. But while one quarter can offer momentum, it's not a sure sign of a true turnaround.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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