Pinthong Industrial Park vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Pinthong Industrial Park lud am 10.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 THB. Im Vorjahresviertel waren 0,050 THB je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 118,7 Millionen THB, gegenüber 187,6 Millionen THB im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 36,76 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at