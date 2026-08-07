PIOLAX: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

PIOLAX hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 5,21 JPY gegenüber 4,65 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

PIOLAX hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,76 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15,09 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at