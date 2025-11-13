|
PIOLAX informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
PIOLAX veröffentlichte am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 11,84 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PIOLAX 14,82 JPY je Aktie eingenommen.
Das vergangene Quartal hat PIOLAX mit einem Umsatz von insgesamt 14,97 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,21 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 7,67 Prozent verringert.
