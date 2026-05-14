PIOLAX informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

PIOLAX lud am 12.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -25,94 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei PIOLAX ein EPS von -2,320 JPY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 15,99 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PIOLAX 15,40 Milliarden JPY umgesetzt.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,850 JPY. Im Vorjahr waren 52,67 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat PIOLAX im vergangenen Geschäftsjahr 62,05 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PIOLAX 63,35 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at