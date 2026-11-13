PIOLAX vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

PIOLAX hat am 12.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,70 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 11,84 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16,24 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14,97 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at