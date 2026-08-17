Pioneer Acquisition I A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Pioneer Acquisition I A ließ sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Pioneer Acquisition I A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at