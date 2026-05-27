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27.05.2026 06:31:29
Pioneer Agro Extracts hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Pioneer Agro Extracts veröffentlichte am 25.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Mit einem Umsatz von 10,2 Millionen INR, gegenüber 10,3 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,97 Prozent präsentiert.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 10,28 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 10,24 Millionen INR.
Redaktion finanzen.at
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