Pioneer Agro Extracts informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Pioneer Agro Extracts äußerte sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 0,19 INR. Im letzten Jahr hatte Pioneer Agro Extracts einen Gewinn von 0,080 INR je Aktie eingefahren.

Redaktion finanzen.at