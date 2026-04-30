Pioneer Bankcorp präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Pioneer Bankcorp hat am 27.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,64 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,17 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,4 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 10,3 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at