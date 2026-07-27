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27.07.2026 06:31:29
Pioneer Bankcorp: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Pioneer Bankcorp hat am 24.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,75 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,64 USD je Aktie generiert.
Das vergangene Quartal hat Pioneer Bankcorp mit einem Umsatz von insgesamt 11,6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,54 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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