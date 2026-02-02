Pioneer Bankcorp zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Pioneer Bankcorp hat am 30.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,87 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,07 USD je Aktie in den Büchern standen.

Pioneer Bankcorp hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,2 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 10,34 USD gegenüber 8,00 USD im Vorjahr.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,75 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 43,60 Millionen USD, während im Vorjahr 38,67 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

