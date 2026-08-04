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04.08.2026 06:31:29
Pioneer Bankshares präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Pioneer Bankshares hat am 01.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,59 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,920 USD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 61,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,3 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 5,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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