Pioneer Bankshares stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Pioneer Bankshares hat am 03.06.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 1,43 USD. Im letzten Jahr hatte Pioneer Bankshares einen Gewinn von 1,07 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Pioneer Bankshares im vergangenen Quartal 5,7 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pioneer Bankshares 5,2 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at