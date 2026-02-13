Pioneer Cement: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Pioneer Cement hat am 11.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 7,04 PKR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Pioneer Cement noch ein Gewinn pro Aktie von 7,70 PKR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,26 Milliarden PKR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,90 Milliarden PKR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at