Pioneer Cement gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Pioneer Cement präsentierte am 28.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 5,61 PKR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Pioneer Cement 4,50 PKR je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,67 Prozent auf 8,42 Milliarden PKR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,89 Milliarden PKR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at