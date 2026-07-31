Pioneer Cement präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Pioneer Cement lud am 29.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 9,68 PKR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,97 PKR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Pioneer Cement 9,86 Milliarden PKR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,62 Milliarden PKR erwirtschaftet worden.

Pioneer Cement hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 29,03 PKR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 21,47 PKR je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,82 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 38,58 Milliarden PKR, während im Vorjahr 33,31 Milliarden PKR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at