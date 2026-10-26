Pioneer Cement zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Pioneer Cement äußerte sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 9,72 PKR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,61 PKR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 10,85 Milliarden PKR – das entspricht einem Zuwachs von 28,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,42 Milliarden PKR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at