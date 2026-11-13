Pioneer Embroideries öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Pioneer Embroideries lud am 11.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,66 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Pioneer Embroideries ein Ergebnis je Aktie von -1,230 INR vermeldet.

Der Umsatz lag bei 1,04 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 25,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 826,9 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at