28.05.2026 06:31:29

Pioneer Embroideries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Pioneer Embroideries hat am 26.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,35 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,450 INR je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pioneer Embroideries in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,07 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 860,3 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 887,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,200 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,47 INR je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,36 Milliarden INR – eine Minderung um 10,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,75 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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