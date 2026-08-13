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13.08.2026 06:31:29
Pioneer Investcorp: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Pioneer Investcorp hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,61 INR gegenüber 2,94 INR im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 46,47 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 83,7 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 156,4 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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