Pioneer Investcorp gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Pioneer Investcorp hat sich am 29.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 1,37 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Pioneer Investcorp 2,31 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 120,2 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 20,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 152,0 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 12,94 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Pioneer Investcorp 6,42 INR je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 548,62 Millionen INR gegenüber 469,11 Millionen INR im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at