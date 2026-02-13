Pioneer Investcorp öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Pioneer Investcorp ließ sich am 11.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Pioneer Investcorp die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 4,69 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,21 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 123,4 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 103,3 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at