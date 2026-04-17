Pioneer Media vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Pioneer Media hat am 14.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 28.02.2026 endete.

Auf der Umsatzseite hat Pioneer Media im vergangenen Quartal 0,0 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 102,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pioneer Media -0,4 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at