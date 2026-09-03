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03.09.2026 06:31:29
Pioneer Media: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Pioneer Media hat am 31.08.2026 die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 94,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0,0 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 0,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,030 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Pioneer Media ein Ergebnis je Aktie von -0,020 CAD vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 95,45 Prozent auf 0,01 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,22 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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