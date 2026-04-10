Pioneer Power Solutions: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Pioneer Power Solutions hat am 08.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,540 USD beziffert. Im Vorjahr waren 2,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22,88 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 27,63 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at