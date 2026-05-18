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18.05.2026 06:31:29
Pioneer Power Solutions gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Pioneer Power Solutions lud am 15.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Pioneer Power Solutions hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,23 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,090 USD je Aktie gewesen.
Mit einem Umsatz von 4,3 Millionen USD, gegenüber 6,7 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 36,65 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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